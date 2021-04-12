Отопление в пензенских домах планируют отключить до конца недели

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

По его словам, среднесуточная температура выше +8 градусов уже установилась. Для отключения отопления нужно, чтобы она продержалась минимум пять дней – то есть, до 14 апреля.

Перед окончанием отопительного сезона в Пензе пройдут гидравлические испытания, и температура теплоносителя повысится до 75 градусов. Эта мера необходима для выявления поврежденных участков на сетях. Испытания не затронут социальные объекты: учреждения образования и здравоохранения будут отключены от подачи теплоносителя.

- Испытания начнутся в среду в 8.30, а завершатся около 11.30, - отметил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев. – Дополнительная плата за услуги ЖКХ в период испытаний гражданам начисляться не будет.

Подачу тепла в дома планируют прекратить до конца недели.