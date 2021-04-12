Олег Мельниченко: «За полетом человека в космос стоит труд сотен тысяч людей»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к гостям мероприятия, врио губернатора Олег Мельниченко напомнил, что 60 лет назад, 12 апреля 1961 года корабль «Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с космодрома «Байконур».

- Этот полет стал возможен благодаря концентрации интеллектуальных и финансовых ресурсов. За полетом человека в космос стоит труд сотен тысяч людей. Наша область тоже внесла вклад в подготовку: «Восток-1» стартовал с площадки, изготовленной на заводе «Пензхиммаш».

В регионе отмечается и другая дата - 10 лет назад свой полет в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» совершил Герой России, пензенский летчик-космонавт Александр Самокутяев. Он стал почетным гостем торжества и также выступил перед гостями.

- 60 лет назад советский космонавт показал человечеству новый путь развития нашей цивилизации, - отметил Герой РФ. - И сегодня Россия по-прежнему остается великой державой в сфере освоения космического пространства .