Артем Здунов поделился воспоминаниями о школьных годах

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Его организатором является Всероссийское движение школьников. В рамках «Классных встреч» его участники получают возможность пообщаться с выдающимися жителями своего региона и задать им вопросы. С 2019 года мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Образование».

12 апреля на встречу со школьниками пришел временно исполняющий обязанности главы республики Артем Здунов. Руководитель региона отметил, что в последние годы Российское движение школьников реализовало много проектов на территории Мордовии, и предложил обговорить дальнейшее сотрудничество.

- Самое главное понять, чем мы можем помочь и как поддержать вас, - сказал Артем Алексеевич.

Участники движения задали врио главы республики свои вопросы. Часть из них касалась школьных лет Артема Здунова. Он с удовольствием поделился воспоминаниями – как принимал активное участие в общественной работе, выступал на соревнованиях, возглавлял пионерскую «звездочку».

Зашла речь и о проблемах. У Российского движения школьников есть площадки для проведения мероприятий в Саранске, чего нельзя сказать о районах. Артем Здунов поручил проработать этот вопрос с руководителями муниципалитетов.

Также школьники попросили руководителя республики поддержать будущие проекты.

- Мы обязательно подумаем про финансовую составляющую. Возможно, удастся оказать поддержку в рамках действующих грантов, - заверил Артем Здунов.

Напоследок учащиеся рассказали о своих успехах в работе в социальных сетях: например аккаунт «Всероссийского движения школьников» в TikTok может похвастаться миллионом просмотров. В конце встречи Артем Здунов поучаствовал в съемке клипа для этой площадки.