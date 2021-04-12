Готовы ли пассажирские перевозчики Пензы к открытию дачного сезона

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

О подготовке к дачному сезону в Пензенской области шел разговор на самом высоком уровне в понедельник,12 апреля 2021 года.

Апрель-май - не просто грядки с зеленью и пробуждение желтоголовых одуванчиков. Это и массовые поездки горожан в садоводческие товарищества в пригородах Пензы.

Недавняя авария пассажирского автобуса с российскими туристами в Турции, с жертвой и большим числом травмированных говорит о том, что безопасность на дорогах - тема острая не только для стран далеких. В феврале текущего года знакомый Евгений, водитель автобуса, перевозящего медперсонал федеральной клиники, рассказал, как на подмосковной дороге выскочивший на встречную полосу грузовичок, врезался в бок его автобуса и двух медсестер с разбитыми носами в родную клинику везли уже на «скорой».

На совещании, которое провел сегодня временно исполняющий обязанности губернатора, глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что стоимость проезда на дачных маршрутах останется прежней. Старт дачному сезону планировалось дать 24 апреля. По поручению Олега Мельниченко будет рассмотрена возможность переноса даты на более раннюю. Разумеется, подразумевается, что не в ущерб качеству подготовки перевозчиков и техники.

И тут уместно еще раз вспомнить про аварию с автобусом на подмосковной трассе.

Лихого молодого водителя грузовичка достать из сплющенной кабины живым не успели. Выяснить, из какой среднеазиатской республики был родом смуглолицый парень не удалось, потому что документов водителя так и не обнаружили. С Евгением, опытным водителем автобуса, который нередко подменяет коллег и за рулем скорой помощи, даже не строили предположений, были водительские права у погибшего или нет, пересдавал ли он экзамены, если получал удостоверение не в России, кто выпустил его в последний рейс?

Увы, все варианты возможны.

А потому всем нам, и пассажирам, и руководителям предприятий-перевозчиков, их медперсоналу, механикам, дорожникам, сотрудникам Госавтоинспекции не забыть бы, что дачный сезон важно не просто открыть.

По каким дорогам поедут дачные, хочется верить, технически исправные автобусы, здоровые и отдохнувшие ли будут за рулем водители.