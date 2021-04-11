Ученые ПГУ создают прибор, который сможет отслеживать вибрацию в двигателе

ФОТО: Пресс-служба ПГУ

По его словам, при работе в двигателях могут возникать вибрации, не улавливаемые человеческим глазом.

- Они передаются на коленвал, что в будущем может привести к его поломке. Наше изобретение поможет выявлять эти вибрации до того, как они нанесут непоправимый ущерб, - отметил Никита Реута.

Принцип действия прибора прост: на деталь или корпус двигатели наносится специальная метка, положение которой отслеживается камерой. Данные с нее обрабатываются специальной программой: она и определяет, насколько сильно отклонилась метка от своего изначального положения.

Как отмечает пресс-служба Пензенского государственного университета, свое изобретение ученые проверяют на специальном вибростенде. По словам заведующего кафедрой Николая Юркова, в будущем прибор позволит снимать показания не только с двигателя, но и с корпуса автомобиля в целом.