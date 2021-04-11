За утро пожары в Пензенской области унесли две жизни

На пожаре в селе Столыпино погиб мужчина. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сообщение о первом пожаре поступило в половине пятого. Горел дом на улице Центральной в селе Столыпино Никольского района. При тушении было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения.

В половине шестого диспетчерам поступила информация о возгорании в Чаадаевке Городищенского района. Горел деревянный дом на улице Первомайской. Спасти строение не удалось. Во время пожара погибла женщина 1941 года рождения.

Еще одно возгорание было выявлено в Лунино. В жилом доме загорелись кресло и диван. Пожарные спасли женщину 1930 года рождения и эвакуировали еще двух человек.

Причины всех пожаров устанавливаются.