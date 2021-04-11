В Чемодановке юнармейцы попросили помощи у Олега Мельниченко

Пресс-служба правительства Пензенской области

В школе имени С.Е. Кузнецова о военно-патриотическом клубе «Витязи» гостю рассказал руководитель "Витязей" Виктор Оськин. В клубе 35 человек. Ребята совершают полевые выходы, занимаются парашютным спортом. Пятеро курсантов вошли в поисковый отряд «Крепость» Пензенской области, принимали участие в раскопках в Смоленской и Орловской областях.

В начале мая и в августе в Орле должна состояться вахта памяти. Юнармейцы попросили Олега Мельниченко помочь в организации участия ребят из Чемодановки в этих важных мероприятиях.

Соответствующее поручение врио главы области дал зампреду правительства региона Олегу Ягову.Предложил также познакомить воспитанников клуба «Витязи» с работой оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец», летние смены которого ежегодно проводятся в Пензе.