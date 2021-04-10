Центр культуры в Чемодановке могут отремонтировать по областной программе в 2022 году

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Капитального ремонта в здании не было уже более 40 лет. Тем не менее, учреждение активно работает: шесть дней в неделю здесь занимаются участники 42 клубов по интересам. В этом учебном году количество воспитанников превысило 700 человек.

Как отметил заместитель председателя правительства Олег Ягов, в этом году план ремонта учреждений культуры по областной программе уже расписан. Олег Мельниченко поручил проработать вопрос включения чемодановского Центра в программу на будущий год.