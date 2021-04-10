До конца года в Мордовии благоустроят 75 дворов

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметили представители министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ, контракты на выполнение работ на всех объектах, за исключением одного, уже подписаны. Реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» Артем Здунов поручил держать на особом контроле и не нарушать сроки.

До конца года в республике благоустроят 75 дворов и восемь общественных территорий. На эти цели выделено 213 миллионов рублей.

Помимо этого, будут организованы работы на площади в Ардатове и в парках в Темникове и Рузаевке. Ранее эти малые города выиграли федеральные гранты на благоустройство во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Также участники совещания обсудили вопросы реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».