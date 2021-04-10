В картинной галерее Пензы открылась выставка петербургских художников «Город поэтов»

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Презентация выставочного проекта состоялась 9 апреля. На официальное открытие приехал и один из экспонентов, художник с чьим творчеством жители нашего города уже знакомы - Андрей Бодров.

Гостей поприветствовал директор галереи Кирилл Застрожный, он поблагодарил Андрея Бодрова за организацию выставки и вручил благодарственное письмо и памятный подарок от музея.

Врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова подчеркнула значимость этого события для культурной жизни региона.

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

После официальной части Андрей Бодров провел небольшую экскурсию для собравшихся, а в завершении для всех желающих прошел мастер-класс по сухой игле, где художник наглядно показал, как создаются шедевры графики.