В Пензенской области намотавшаяся на прут в станке одежда сдавила токарю шею

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, все произошло днем 6 апреля 2021 года в Городищенском районе в помещении токарного цеха механической мастерской одного из ООО, где токарь-фрезеровщик вытачивал детали на токарно-винторезном станке. В ходе выполнения работ он зацепился предметами верхней одежды за вращающийся металлический прут, на который они намотались, зажав его жизненно важные органы. В результате мужчине 1957 года рождения причинена тупая травма шеи.

Городищенским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины при выполнении работ (ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.