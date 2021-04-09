Олег Мельниченко провел встречу с ветеранами Заречного

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Во время встречи с представителями ветеранских организаций Олег Владимирович отметил, что намерен приезжать в Заречный и общаться с ними периодически:

- Я должен понимать, какие проблемы есть в городе. А здесь есть люди, которые застали становление Заречного.

Сегодня Совет ветеранов города состоит из 18 организаций, в которые входит почти шесть тысяч человек. Представители старшего поколения ведут активную общественную деятельность: только за последние шесть лет ветераны Заречного получили шесть грантов на реализацию своих проектов.

Помимо встречи с ветеранами, Олег Мельниченко посетил ряд социально значимых объектов: бассейн «Заречный» и перинатальный центр ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России.