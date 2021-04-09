К работам в парке на улице Тани Бибиной в Саранске приступят на следующей неделе

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Стороны обсудили вопросы благоустройства общественных мест в Саранске. Как отметил глава городского округа, в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроен парк на улице Тани Бибиной.

Подготовительные работы стартуют уже 15 апреля, а завершить благоустройство планируется до конца лета. В порядок будет приведена территория площадью в два гектара. На эти цели выделены почти 58 миллионов рублей, причем 40 миллионов поступили из федерального бюджета.

Также зашла речь и о выборе территорий для благоустройства в будущем году. В список вошли три объекта: сквер Подольских курсантов, бульвар Эрьзи и набережная Саранки. Отдать свой голос за одну из этих территорий жители региона смогут на федеральном портале 13.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая текущего года.