Пензенские архитекторы представили проект благоустройства лестницы к Спасо-Преображенскому монастырю

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напоминаем вам, что в эти дни на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды» можно будет выбрать объект для благоустройства в 2022 году.

В список вошла лестница, ведущая от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Архитекторы ООО «Союзпроект» продемонстрировали, как объект может выглядеть после реконструкции.

На лестнице будет обустроена ротонда, где разместятся площадка для чаепития и магазин с сувенирами. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В частности, предполагается, что новая лестница будет состоять из 130 ступеней и иметь промежуточную площадку и пандус. Также запланировано строительство ротонды, где разместятся сувенирный магазин, зона чаепития и стенд с информацией о пензенских достопримечательностях.

Полный список объектов для благоустройства можно посмотреть на сайте городского управления ЖКХ.