Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 апреля 2021 10:41

Видеорассказ Даши Казаковой из Пензы назван среди лучших работ Всероссийского конкурса

Даша - поисковик отряда «Поиск-вездеход», который на местах боев 1944 года в Белоруссии обнаружил медаль «За Отвагу» № 606077 старшего сержанта Павлова
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий
Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Позже при помощи архивных запросов удалось выяснить, что медаль принадлежала старшему сержанту Павлову Алексею Васильевичу, уроженцу Ленинградской области. 24 июня 1944 года в первый день операции «Багратион» он погиб. Посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза.

Видеорассказ девушки об этом необычном и интересном исследовании, размещенный в социальной сети «ВКонтакте», в официальной группе Всероссийского туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество», был назван одним из лучших в рамках Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».

В Акции приняло участие 249 юных исследователей из 35 регионов нашей страны. Посредством голосования было выбрано 5 лучших работ, среди которых наибольшее число голосов набрал видеорассказ Казаковой Дарьи, учащейся средней школы № 37 г. Пензы. Казакова Дарья и все финалисты будут награждены дипломами и памятными призами.

Интересное