Видеорассказ Даши Казаковой из Пензы назван среди лучших работ Всероссийского конкурса

Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Позже при помощи архивных запросов удалось выяснить, что медаль принадлежала старшему сержанту Павлову Алексею Васильевичу, уроженцу Ленинградской области. 24 июня 1944 года в первый день операции «Багратион» он погиб. Посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза.

Видеорассказ девушки об этом необычном и интересном исследовании, размещенный в социальной сети «ВКонтакте», в официальной группе Всероссийского туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество», был назван одним из лучших в рамках Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».

В Акции приняло участие 249 юных исследователей из 35 регионов нашей страны. Посредством голосования было выбрано 5 лучших работ, среди которых наибольшее число голосов набрал видеорассказ Казаковой Дарьи, учащейся средней школы № 37 г. Пензы. Казакова Дарья и все финалисты будут награждены дипломами и памятными призами.