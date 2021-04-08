Свободных мест на очных площадках «Тотального диктанта» в Пензе не осталось

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Основной площадкой для массовой проверки грамотности в нашем городе станет областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. К сожалению, свободных мест ни на ней, ни на других уже не осталось.

Однако тем, кто все же хотел принять участие в «Тотальном диктанте», но не успел зарегистрироваться, отчаиваться не стоит: все еще идет набор участников акции, которые напишут текст под диктовку спикера на платформе «Zoom». Также онлайн-трансляция читки текста стартует на сайте проекта в 14:00.

Врио зампреда правительства Пензенской области Олег Ягов призвал всех жителей региона принять участие в акции:

- «Тотальный диктант» - это не только проверка грамотности, но и праздник русского языка. Этот день объединяет всех людей, любящих наш язык, - отметил он.