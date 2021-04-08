Бакунинский мост: пешеходный тест-драйв

Пресс-служба администрации Пензы

Мостовое сооружение через реку Суру в створе улицы Бакунина возводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Глава администрации города Андрей Лузгин и представитель подрядной организации рассказали о деталях проекта и текущий статус производства работ.

Сейчас на объекте идет сварка цоколя для установки барьерного ограждения, монтаж опорных узлов мачт освещения моста. Началась фрезеровка дорожной части на подъезде к мосту. С противоположной стороны - ведется вертикальная планировка прилегающей территории.

Пресс-служба администрации Пензы

На следующей неделе ожидается потепление - рабочие планируют приступить к покраске конструкций.

Планируется, что новый мост после завершения работ будет подсвечен голубым холодным светом.

Врио губернатора отметил, что конструктивные элементы сооружения находились в аварийном состоянии и нуждались в капитальном ремонте.

Пресс-служба администрации Пензы

«Мы получаем мост, который приведен в нормативное состояние, и возвращаем тот трафик, который был до реконструкции», – обратил внимание Олег Мельниченко.

Отдельно он остановился на решении проблемы с так называемым «проколом» под железнодорожными путями. Врио губернатора обозначил необходимость взаимодействия в этих целях с ОАО «РЖД», подготовки ПСД на расширение этого участка и включения объекта в одну из федеральных программ.