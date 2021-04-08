Олег Мельниченко: «Вместе с ключами от квартир к обманутым в прошлом людям вернется вера»

Пресс-служба правительства Пензенской области

Многоквартирный дом ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова введён в эксплуатацию в конце марта текущего года. Обязательства по объекту застройщика-банкрота «Пензастрой» взяла и исполнила компания «Новое решение». Строительство осуществлялось посредством софинансирования ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Количество жилых помещений – 264. Общее число заключенных договоров долевого участия - 253.

«Спасибо за работу. Этот дом мы сопровождали очень внимательно. В силу того, что как председатель комитета Совета Федерации, я являлся и сейчас являюсь членом наблюдательного совета Фонда прав дольщиков. Правительство Пензенской области активно работало по достройке этого дома. Я благодарен Николаю Петровичу Симонову, Мы ему помогали, в том числе со своевременным выделением необходимого финансирования для достройки», - пояснил Олег Мельниченко. «Поэтому хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы провели в максимально короткие сроки. И вопрос по 253 договорам закрыли. Это очень важно, потому что это люди, которые были, к сожалению, обмануты. И в отношении которых в соответствии с решением Президента РФ были взяты обязательства по незавершенному строительству». «Наша задача сделать так, чтобы не появилось новых обманутых дольщиков. Реформа, которая была проведена в 2018 году в части организации работ по долевому строительству, когда мы перешли на счета-эскроу, была правильной. Как председатель комитета Совета Федерации я занимался этой проблемой. По поручению Президента мы разрабатывали правовую базу, закон. Я сопровождал объекты Пензенской области. Также врио главы областной исполнительной власти затронул тему завершения строительства последнего из проблемных жилых объектов в Пензе – застройщика «Север-Траст», поручил активизировать работу в данном направлении.