Ноги сами рвутся в пляс: «The Hatters» выступили с концертом в Пензе

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Музыкально-театральный проект (а именно так позиционируют себя сами «Шляпники») приезжают в наш город уже не в первый раз, но – удивительное наблюдение – все время выбирают для своего выступления разные площадки.

В этот раз концерт прошел 7 апреля в стенах «Izum Hall». Преданные фанаты группы начали собираться у дверей заведения чуть ли не за час до выступления, несмотря на ветреную и довольно прохладную погоду. А, поскольку заходить внутрь разрешили лишь за 10 минут до времени, обозначенного на билетах, публика к тому моменту уже успела немного замерзнуть, а на входе образовалась внушительная очередь.

С мерами безопасности все строго: заходишь внутрь и сразу нарываешься на рамку металлоискателя и двух суровых сотрудников охраны, которые со всей серьезностью тщательно обыскивают мужчин, а девушек лишь вежливо просят показать содержимое сумочки. После проверки билетов зрителям выдают специальные браслеты на руку и настоятельно просят нацепить их сразу, чтобы не потерять. В зале – полумрак, разбавляемый лишь лучами нескольких прожекторов. Негромко играет ненавязчивая музыка. Внушительная часть очереди все еще позади, поэтому есть шанс подойти к сцене едва ли не вплотную.

Народ прибывает, и музыку уже заглушает гул голосов, но на сцене пока появляется только ответственный за настройку оборудования. Пока парень проверяет, правильно ли подключены и работают инструменты и микрофоны, несколько женских голосов начинают скандировать название группы, но поддержки зала не получают и вскоре замолкают. Крики «The Hatters!» слышатся еще несколько раз из других частей зала, но всех больше оваций срывает неизвестный зритель, заоравший «Юра, выходи!» (солиста группы зовут Юрий Музыченко – прим.ред.).

Солист группы Юрий Музыченко Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Свет резко гаснет – экран, на котором все это время ярким ориентиром светился логотип группы, выключается, и теперь сложно разглядеть лица тех людей, что стоят от тебя в паре метров. Почти вся публика уже в сборе, и потому новые попытки скандировать название коллектива или имя солиста привлекают все больше желающих.

Наконец, момент X – на сцену поднимается Дмитрий Вечеринин. Поприветствовав зрителей, он проходит на свое место за ударную установку и первым начинает играть. Следом выходит бас-гитарист Александр Анисимов, за ним – Павел Личадеев, который сначала садится за клавиши. При появлении Павла публика уже визжит от восторга, и потому поначалу не совсем даже и слышно, что именно начали играть «Шляпники». Но вот раздается голос Юрия Музыченко – и на сцене появляется и сам он в сопровождении своей супруги Анны.

Свой концерт «The Hatters» начали с относительно недавно вышедшей композиции «Shoot me». Некоторые зрители, к тому времени порядочно уставшие от ожидания, сразу же начали танцевать. Да и сложно удержаться: задорные мотивы песен группы так и заставляют ноги пускаться в пляс. К тому моменту, когда Павел взялся за аккордеон, а Юрий – за скрипку, а со сцены послышались первые аккорды песни «Сильная женщина», танцевальная лихорадка успела охватить весь зал.

Павел Личадеев и Юрий Музыченко Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Музыканты исполнили как и полюбившиеся хиты, так и песни с последних альбомов. В перерывах между композициями Анна Музыченко радовала зрителей своими стихами, которые выступали изящными и остроумными подводками к следующим песням. Ближе к концу выступления солист группы Юрий предложил пензенцам поучаствовать в записи нового релиза, разучив с ними несколько строчек. По словам музыканта, хор зрителей станет частью одной из песен будущего альбома.

После завершения основной части концерта «The Hatters» вышли еще раз на бис, устроив напоследок яркое шоу, в ходе которого Юрий Музыченко занял место Дмитрия Вечеринина и бодро отыграл на ударных, а Анна вернулась с вазой фруктов и начала угощать ими зрителей.

«Шляпники» покинули сцену под громкие овации и просьбы приезжать в Пензу еще.

СПРАВКА «КП»

Группа «The Hatters» была основана в Санкт-Петербурге в 2016 году. Как говорят участники коллектива, они играют русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах. В их творчестве объединяются романс, панк-рок, фолк-музыка и другие жанры.

В прошлом году солист группы Юрий Музыченко принимал участие в записи песни «Uno» группы «Little Big», которые должны были представлять Россию на «Евровидении», однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.