Артем Здунов: «Никого к совести призывать не будем точно»

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

7 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по обеспечению правопорядка в республике с участием руководителей силовых структур, министерств и надзорных ведомств.

Обсуждалась эффективность выявления нарушений при обеспечении жильем детей-сирот в соответствии с законодательством РФ. Сегодня в республике в очереди стоят 1043 человека. Для обеспечения их квартирами Мордовии необходимо порядка 1 миллиарда рублей. Прокуроры находят нарушения даже в этой сфере. В одном из районов приобрели квартиру за 1 млн 300 тысяч рублей при фактической цене вдвое меньше. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка. «Никого к совести призывать не будем точно». Также на совещании обсудили правонарушения в ходе реализации национальных и федеральных проектов. В деятельности заказчиков и подрядчиков только прокуратурой республики найдено более 400 нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лиц, 68 – к административной, возбуждено 9 уголовных дел. Самым частым нарушением стали факты принятия и оплаты фактически невыполненных работ и неэффективное использование выделенных бюджетных средств.