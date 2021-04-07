В Пензе с 7 этажа в неогороженную шахту лифта упал бетонщик

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Железнодорожному району Пензы регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины при выполнении работ на строительном объекте (ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 29 марта 2021 года на территории строительного участка многоквартирного жилого дома по улице Измайлова в Пензе работники подрядчика осуществляли работы по устройству монолитного каркаса корпуса. При проведении работ бетонщик, находясь на седьмом этаже строительного объекта, упал в неогороженную шахту лифта. В тот же день 39-летний пострадавший от полученных телесных повреждений скончался в лечебном учреждении.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.