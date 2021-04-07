В Пензе Андрей Вагнер доложил Олегу Мельниченко о планах компании

Пресс-служба правительства Пензенской области

Открывая деловое общение, временно исполняющий обязанности главы субъекта Федерации отметил, что Пензенская область и ПАО «Т Плюс» эффективно сотрудничают в сфере модернизации тепловых сетей и объектов, расположенных в областном центре.

Гендиректор теплоснабжающей компании проинформировал о том, что осенне-зимний сезон пройден благополучно – уровень аварийности на теплосетях значительно снизился, а неполадки устраняются максимально оперативно. Андрей Вагнер сообщил о запланированном на летний период объёме ремонта коммунальных объектов – в 2021 году на эти цели будет вложено 538 млн рублей. «Это достаточно большой объем работы. В конечном итоге мы будем снижать уровень износа сетей,- подчеркнул Олег Мельниченко. - При этом работу надо построить так, чтобы минимизировать для горожан неудобства, связанные с перебоями в подаче воды. Необходимо информировать население, своевременно объяснять, какие объекты ремонтируются, сколько времени на это потребуется», - поручил он главе администрации Пензы.