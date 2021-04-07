С начала прививочной кампании Пензенская область получила более 80 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

4 200 доз вакцины будут распределены между медицинскими учреждениями региона. Как рассказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова, всего с начала прививочный кампании наш регион получил более 80 тысяч доз препарата.

- На сегодня прививки сделали 68 523 человека. 40 253 жителя успели привиться двумя компонентами вакцины, - отметила она.

Запись на вакцинацию доступна через Единый портал госуслуг. На сегодня через этот сайт на прививку записались более 32 тысяч жителей региона.