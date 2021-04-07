На модернизацию «первички» в Мордовии направят более 252 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Накануне врио главы республики Артем Здунов посетил саранскую поликлинику №3. Медицинское учреждение обслуживает около 20 тысяч жителей. Поликлиника оборудована по последнему слову техники, что помогло учреждению во время пандемии обследовать более 17 тысяч пациентов. Врио главы республики ознакомился с техническими возможностями организации, оценил в действии работу телемедицины, побеседовал с персоналом и пациентами.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Олег Маркин рассказал подробнее о том, как в Мордовии реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, инициированная Президентом Владимиром Путиным. Она стартовала в начала этого года и рассчитана на пять лет.

- Был проведен мониторинг всего первичного звена, - отметил Олег Маркин. – Удалось выяснить, что 60% поликлиник республики нуждаются в ремонте. Чтобы привести в порядок более 100 учреждений, нужно почти 11 миллиардов рублей. Мордовия уже получила 2,8 миллиарда в рамках национального проекта «Здравоохранение». Эти средства пойдут на строительство нового здания детской поликлиники в Рузаевке (старое находится в аварийном состоянии).

5 апреля начались работы в саранской детской поликлинике №2, готовится документация на ремонт еще пяти учреждений. Как заявил Олег Маркин, более 70% средств, выделяемых на модернизацию «первички», идут на ремонт и строительство поликлиник, а остальные – на закупку оборудования и транспорта. Всего до конца года на эти цели будет направлено свыше 525 миллионов рублей.

- Эти средства нужно использовать максимально эффективно, - отметил Артем Здунов. – За пять лет мы обязаны привести первичное звено здравоохранения в соответствии со всеми стандартами.