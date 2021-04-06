Хрусталина, Спартак, Ясения: ЗАГС рассказал, какие имена получили дети, родившиеся в Пензенской области в марте

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большая часть детей были рождены матерями в возрасте от 25 до 35 лет. Для многих из них это уже третий или даже четвертый ребенок. Были зарегистрированы и двойни. Мальчиков среди родившихся в марте больше, чем девочек.

Самыми популярными именами для детишек стали Артем, Матвей, Милана и Варвара. Были зарегистрированы и имена, не характерные для нашего региона и страны: в частности, в первый весенний месяц в области родились Альберт, Адель, Лукерья, Владлен, Орфей, Русалина, Ричард, Спартак, Ясения и Хрусталина.