В МВД Мордовии обсудили правила перевозки детей в транспорте

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Лейтенант полиции Максим Марков рассказал подробнее о том, что нужно помнить при перевозке детей автобусами. В частности, перед поездкой необходимо уведомить о ней районное подразделение Госавтоинспекции. Если в перевозке задействованы три и более автобуса, то колонну обязан сопровождать патруль ГИБДД.

Ряд требований предъявляется и к водителям: везти детей могут люди, имеющие стаж вождения транспорта категории «D» не менее года, прошедшие инструктаж и не привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение ПДД в течение последнего года.

Не стоит забывать и о правилах безопасности. Об этом представителям СМИ подробнее рассказала капитан полиции Ольга Аносова. В частности, она отметила, что детей можно возить в легковом или грузовом автомобиле, однако, если ребенку еще нет 12 лет, то на переднем сидении он может ехать только в специальном детском кресле или люльке. Дети старше семи лет, имеющие рост выше 150 сантиметров, могут ездить без детского кресла – но при этом они обязаны быть пристегнуты ремнями безопасности.

- Есть довольно популярное мнение, что самое безопасное место для маленького ребенка в машине - это на руках кого-нибудь из родителей, - отметила правоохранитель. - Но это не так. Такой способ перевозки считается самым опасным и может в случае ДТП привести к серьезным травмам и даже смерти.

Ольга Веретенникова поделилась информацией о сервисе «Социальное детское кресло», благодаря которому родители могут взять детское удерживающее устройство во временное пользование, а не покупать его.

Также секретарь Общественного совета при МВД объявила о старте конкурса видеороликов «Учим безопасности в семье»:

- К участию приглашаются семьи, в которых есть дети. Все требования к видео можно посмотреть в группе Центра поддержки и защиты детства в социальной сети «Вконтакте». Будем рады всем участникам.

В конце брифинга спикеры еще раз напомнили о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в салоне автомобиля и недопустимости нарушения ПДД, подчеркнув, что водителям необходимо пересмотреть свою манеру вождения, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, если в салоне находится ребенок-пассажир.