Андрей Лузгин: «Встречи с жителями города будут на постоянной основе»

Пресс-служба администрации Пензы

Поручение составить график выездных мероприятий глава администрации города дал на планерке во вторник, 6 апреля 2021 года.

«На прошлой неделе общались с жителями микрорайона ГПЗ. Обращения внесены в протокол, по каждому из них буду отслеживать ход исполнения.С учетом поступления предложений от жителей других районов на проведение аналогичных встреч, давайте продолжим эту практику», – дал указание градоначальник.

Сейчас в Пензе идет месячник – город приводится в порядок после зимы. Главам районов, коммунальным службам поставлена задача продолжить ворошение снега.

Температура плюсовая, до конца недели надо эту работу закончить. Промониторьте «красные линии». Также много складированного снега на территориях, прилегающих к коммерческим предприятиям, объектам торговли и обслуживания, заправочным комплексам», – нацелил глава администрации.

Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

Также он поручил МУП «Пензадормост» применить комплексный подход при уборке улично-дорожной сети – полностью отрабатывать участок, прежде чем переходить к другому.

Каждую неделю в городе проходят санитарные пятницы, при наступлении благоприятных погодных условий планируется несколько городских субботников.

Отдельно глава городской администрации остановился на состоянии контейнерных площадок.

«По этому поводу у нас есть обращения жителей. Проведите работу с подрядчиками, чтобы по мере схода снега они оперативно осуществляли зачистку».