Жителей Мордовии приглашают поучаствовать в конкурсе открыток к 380-летию Саранска

На рисунках или фотографиях могут быть запечатлены достопримечательности столицы Мордовии. Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Организаторами конкурса выступают Почта России, администрация г.о. Саранск, Союз художников РМ, а также республиканский краеведческий музей имени И.Д. Воронина и профсоюз работников связи.

Участникам предлагается прислать фотографию или рисунок, на котором запечатлены достопримечательности Саранска или значимые места столицы Мордовии, исторические или фольклорные персонажи, связанные с регионом. Рисунки можно выполнять любыми материалами (кроме масляных и флуоресцентных красок) на листе размера А4. Фотографии принимаются в формате JPEG, максимальный вес файла – 5 МБ. Их так же нужно будет распечатать на листе размера А4.

Работы принимаются до 15 мая по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 31, УФПС РМ, с пометкой «На конкурс «Я люблю Саранск!»; или же на электронную почту marina.chelak@russianpost.

Итоги конкурса будут подведены 20 мая. Победителей в каждой номинации выберут в двух категориях: школьники и воспитанники детских творческих центров, а также студенты и профессиональные художники и фотографы. Их работы будут напечатаны на почтовых открытках. Награждение состоится в июне, во время мероприятий, приуроченных к юбилею Саранска.

Подробную информацию о конкурсе читайте на Официальном туристско-информационном портале Мордовии.