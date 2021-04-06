Паводок в Пензенской области: прогноз специалистов благоприятный

Пресс-служба правительства Пензенской области

«Самым напряжённым днём стало 2 апреля, когда сигналы о превышении уровня воды на территориях населённых пунктов поступали из нескольких районов региона.В частности, опасность возникала в селе Поим Белинского района, на улицах Садовой и Пушкинской, где было зафиксировано подтопление придомовых участков, под угрозой находились 47 жилых домов, где проживает 99 человек. Было принято решение об экстренном оповещении, с помощью специальной техники проведена расчистка, в результате подтопления домов не произошло, уровень воды стабилизировался.

Вчера был проведён выезд оперативной группы в Бессоновский район, подтвердилось, что опасности нет. Проверены город Каменка, село Наровчат.

Врио главы областной исполнительной власти обратил внимание на сёла Варварино и Красавка Тамалинского района, где половодьем размыло дорогу. Дано поручение принять срочные меры, направленные на ликвидацию последствий.

«Ситуацию с прохождением паводкового периода прошу держать под личным контролем. Это касается и областного Управления МЧС, и глав муниципальных администраций – всех ответственных служб».

По оценке специалистов, прогноз развития ситуации по паводку на данный момент достаточно благоприятный – сильных дождей пока не ожидается, осень была засушливой, почва впитывает воду интенсивно. При этом все спецподразделения к реагированию готовы.