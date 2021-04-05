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Спорт5 апреля 2021 23:20

В Пензе соревновались спортивные семьи: родители и дети 2009-2010г.р.

Победителям- спортивным семьям Жаворонкиных и Юпатовых, а также призерам соревнований вручены грамоты и кубки спорткомитета . Подарки спонсоров получили в этот день все спортсмены
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-центр администрации Пензы

Соревнования по настольному теннису, дартсу и легкоатлетической эстафете проводились во дворце спорта «Рубин» в рамках Спартакиады трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Пензы.

Пресс-центр администрации Пензы

Лучших спортсменов определяли отдельно среди семейных команд с мальчиками и девочками 2009-2010г.р. Победители и призеры награждены грамотами и кубками спорткомитета. Всем участникам соревнований получили в этот день подарки традиционных спонсоров: киноцентра «Суворовский», комбината кондитерских изделий «Агеевский».

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