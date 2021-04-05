В правительстве Мордовии обсудили паводковую ситуацию

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметил и.о. министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов, минимальный подъем воды – пять сантиметров – зафиксирован на реке Мокше в Темникове. Самый большой подъем уровня – три метра – выявлен на реке Алатырь в поселке Тургенево.

- Ситуация контролируется, прогнозы стабильные, - заявил он. – Однако 7-9 апреля ожидается дожди, что может осложнить ситуацию.

Начальник главного управления МЧС России по Республике Мордовия Андрей Наумов рассказала, что в селах Киселевка и Русский Маскин организованы лодочные переправы. Врио главы республики Артем Здунов поручил тщательнее следить за ситуацией в этих населенных пунктах:

- Свяжитесь со всеми жителями, кто остался в изоляции, уточните, есть ли лекарства и все необходимое. Делайте это каждый день.