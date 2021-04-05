Стартовал сбор подписей за присвоение Пензе звания «Город трудовой доблести»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Состоялось заседание Президиума регионального политического совета отделения партии «Единая Россия». В ходе него была озвучена инициатива начать сбор подписей за присвоение Пензе звания «Город трудовой доблести».

В прошлом году столичные эксперты признали, что жители Пензы внесли немалый вклад в Победу СССР над фашизмом. А это значит, что наш город действительно может претендовать на почетное звание. Необходимые документы уже подготовлены.

- Пенза этого заслуживает, - отметил председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин. – Но в таких вопросах важную роль играет поддержка жителей.

Инициативу поддержали врио губернатора области Олег Мельниченко, депутаты, ветераны и другие жители города. Сбор подписей уже стартовал на сайте. Также он будет организован в крупных торговых центрах Пензы. Поддержать идею можно будет до конца месяца.

- Обращаюсь ко всем землякам: давайте сплотимся так же, как когда-то в годы войны сплотились наши предки, - подчеркнул Валерий Лидин.

Если Пенза станет «Городом трудовой доблести», то в областном центре появится стела с изображением герба города и текстом Указа главы государства о присвоении звания.