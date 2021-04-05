Пензенский пенсионер заперся в пристройке и включил газ

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили сообщение, что на улице Марата в Пензе некий мужчина заперся в пристройке частного дома и открыл газовый вентиль. О произошедшем сообщила бывшая супруга гражданина. Она же и встретила подъехавших на место правоохранителей и рассказала им, что ее муж в последнее время злоупотреблял алкоголем.

Бойцы Росгвардии попытались решить вопрос мирно, однако открывать дверь мужчина не стал, поэтому пришлось ее выламывать. 69-летний пенсионер сдаваться без боя так же не стал, набросившись на правоохранителей. Дебошира передали в руки полиции.

После сотрудники группы разминирования ОМОН и другие экстренные службы обследовали подвал, чтобы убедиться, что населению ничего не угрожает.