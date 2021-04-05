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Общество5 апреля 2021 13:13

Росгвардейцев поддержит правительство Пензенской области

В ходе встречи врио губернатора с начальником пензенского управления Росгвардии Андреем Лугининым в понедельник, 5 апреля 2021 года, Олег Мельниченко отметил положительные тенденции в охране общественного порядка в регионе
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба правительства Пензенской области

Открывая деловое общение, Олег Мельниченко отметил, что существующие положительные тенденции в работе по охране общественного порядка нужно сохранять:

«Правительство Пензенской области готово к взаимодействию с управлением Росгвардии. Вся необходимая помощь регионом будет оказана». Также Олег Мельниченко подчеркнул необходимость усиления патрулирования улиц в ночное время и оказания поддержки ГИБДД, чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Ежедневно военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области в полном объёме выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности людей, борются с терроризмом и экстремизмом, охраняют важные государственные объекты, имущество граждан и организаций, отметил Андрей Лугинин.

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