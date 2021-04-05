Росгвардейцев поддержит правительство Пензенской области

Пресс-служба правительства Пензенской области

Открывая деловое общение, Олег Мельниченко отметил, что существующие положительные тенденции в работе по охране общественного порядка нужно сохранять:

«Правительство Пензенской области готово к взаимодействию с управлением Росгвардии. Вся необходимая помощь регионом будет оказана». Также Олег Мельниченко подчеркнул необходимость усиления патрулирования улиц в ночное время и оказания поддержки ГИБДД, чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Ежедневно военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области в полном объёме выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности людей, борются с терроризмом и экстремизмом, охраняют важные государственные объекты, имущество граждан и организаций, отметил Андрей Лугинин.