Большая приборка в Пензе

Пресс-служба администрации Пензы

Думаю, горожан устроят и одна и другая. Особенно тех, кто в пятницу, 2 апреля 2021 г., по долгу службы или на общественных началах, во всех районах города принял участие в санитарной пятнице по очистке улиц и дворовых территорий.

Повсеместно проводились работы по рыхлению снежных масс, ликвидации наледи, пробору случайного мусора по улицам Чкалова, Свердлова, Красной, Куйбышева, Лермонтова.

Был продолжен вывоз снега с отдельных участков дорог – улиц Суворова, Коммунистической, Окружной. В рамках плана мероприятий по пропуску паводковых вод организован подвоз песка для устранения локальных подтоплений по ул. Бухарская, 39.

Пресс-служба администрации Пензы

Ликвидировались несанкционированные навалы мусора на улицах Ленина, Воровского, Комсомольской, Ударной,Луначарского, Железнодорожной.

С привлечением общественности очищены от бытового мусора территории в районе улиц Минской, Одесской, Кронштадтской, Ульяновской, проспектам Победы и Строителей.

В Железнодорожном районе традиционно в уборке подведомственных территорий приняли участие трудовые коллективы промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.

С привлечением общественности выполнены работы по ворошению снега в скверах Лермонтова, «Журавли», «Полярников», на тротуарах по ул. К.Маркса, Плеханова, Захарова. Активное участие в уборке приняли государственные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия района, крупные торговые центры, объекты потребительского рынка.

Муниципальными служащими совместно с администрацией города, департаментом ЖКХ организовано ворошение снега на пр. Победы и ул. Коммунистической.

Всего наводили порядок в городе 369 муниципальных служащих.

Кроме того, в работах по благоустройству города было задействовано 79 единиц спецтехники и 110 специалистов МУП «Пензадормост».

Была выполнена очистка от грязи и мусора тротуаров механизированным способом на улицах Кирова, М.Горького, Володарского, К.Маркса, Красной, Советской, Пр.Победы, Пр.Строителей, Коммунистической, 8 Марта, Бекешской, Лермонтова, Красной и других.

Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную проведена на улицах Измайлова, Автономной, Парковой, Тарханова, Суворова, Долгова, Московской, Коннозаводской, Подлесной, Суворова, Проспектах Строителей, Победы, Островной, Терновского, Баумана.

Ручная уборка зимних накоплений из прилотковой зоны проведена на улицах Измайлова, Автономной, Парковой, Тарханова, Суворова, Долгова, Московской, Коннозаводской, Подлесной, Суворова, Пр.Строителей, Пр.Победы, Островной, Терновского, Баумана.

Работники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» были задействованы в уборке общественных территорий, пробору мусора вдоль красных линий, ворошению снега.