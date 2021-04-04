Артем Здунов: «Работа по восстановлению экономики Мордовии ведется в постоянном режиме»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Напомним, что на этой неделе врио главы республики Артем Здунов рассказал Президенту Владимиру Путину о планах укрепления финансовой устойчивости региона. Как отметил Максим Орешкин, глава государства поддержал озвученные предложения по реструктуризации долга.

- Всегда сложно перейти от стагнации к развитию, - отметил он. – Но я уверен, что у вас все получится. Коллеги из Агентства стратегических инициатив помогут вам найти скрытые возможности для развития. Уверен, что Мордовию ждет большое будущее.

Артем Здунов поблагодарил помощника Президента РФ и пояснил, что работа по восстановлению экономики Мордовии ведется в постоянном режиме.

- Для нас сейчас важно определить дальнейшие шаги. Сейчас мы готовим стратегию дальнейшего развития. Вся наша работа будет нацелена на то, чтобы регион стал понятен для инвесторов, - отметил он.