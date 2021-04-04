Пензенцам нравятся полученные от студентов- медиков по телефону приглашения на вакцинацию

Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Антиковидная вакцина поступает в регион нарастающими темпами. Количество записавшихся на вакцинацию с начала прививочной компании против коронавируса на сегодняшний день составляет порядка 30 тысяч человек.

«Поступающий объем вакцины позволил расширить не только количество площадок, но и значительно увеличить количество вакцинируемых, - уточняет заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина. – Ежедневно в поликлиниках города мы прививаем порядка 700 человек».

Всего в Пензенской области по состоянию на 2 апреля 2021 года первую аппликацию от коронавируса сделали почти 59 тысяч человек (58 827), прошли вакцинацию полностью – более 39 тысяч жителей региона.

Напомним, на вакцинацию можно записаться на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.