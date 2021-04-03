Пензенские полицейские провели для школьников мастер-класс со служебными собаками

Фото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области

Кинологи УМВД России по Пензенской области провели для учеников городского Центра образования показательный мастер-класс со служебными собаками. Свои навыки совместной работы продемонстрировали сотрудники ЦКС Василий Повелица и Виталий Назаров, бельгийская овчарка Гард и лабрадор Эргиз. Служебные собаки продемонстрировали, как умеют искать оружие и запрещенные вещества, а также задержать и конвоировать преступников.

После этого ребята смогли задать кинологам вопросы по содержанию собак.