Незабываемые маршруты промышленного туризма в Мордовии

Пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Подписи под документом о взаимодействии в сфере развития промышленного туризма в регионе поставили Врио Главы Мордовии Артём Здунов и директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

О включении в проект заявил ряд региональных компаний. Многие их них уже имеют опыт приема туристских групп. Это сыроваренный завод «Сармич», ГТРК «Мордовия», ликероводочный завод «Саранский», пивоваренный завод AB InBev Efes.

Новые туристские маршруты позволят не только нарастить турпоток в регионе, но и эффективно решать задачи производителей по продвижению своей продукции.

С учетом выгодного расположения Мордовии в центре европейской России развитие промышленного туризма в регионе имеет большие перспективы наряду с культурным, экологическим, событийным туризмом.