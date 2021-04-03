Заслуженный врач РСФСР Юрий Лаптев получил орден «За заслуги перед Пензенской областью»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Руководитель региона отметил: то, что первый визит на новой должности он нанес именно Юрию Лаптеву, - большая честь.

- Ваш вклад в развитие системы здравоохранения и региона в целом огромен, - подчеркнул Олег Мельниченко.

Окончив в 1970 году Саратовский медицинский институт, Юрий Александрович работал в различных учреждениях здравоохранения, а после – и органах власти Пензенской области. В 1993 году он был назначен заместителем главы администрации региона, в начале 2000-х занимал должности министра здравоохранения. При его содействии в регионе были построены онкологический диспансер, хирургический корпус больницы имени Н. Бурденко, диагностический корпус и другие объекты.

Олег Мельниченко вручил почетному гражданину Пензы и области, Сердобска и Сердобского района, заслуженному врачу РСФСР приветственный адрес, удостоверение и орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.