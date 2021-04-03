В Пензе горожане расспросили мэра

Пресс-служба администрации Пензы

В ходе общения с жителями микрорайона ГПЗ-24 в пятницу, 2 апреля 2021 года, в администрации Железнодорожного района, градоначальник поделился с собравшимися основными задачами, которые стоят перед муниципалитетом в части повышения уровня жизни населения.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации города Виталий Макаров, замглавы Магомед Агамагомедов, начальник Управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов, глава администрации Железнодорожного района Игорь Щеглов, начальник Управления ЖКХ Пензы Александр Юлин и другие.

«Учитывая, что район растет, необходимо в первую очередь обеспечить детей местами в образовательных учреждениях. Рассчитываем, что в первом квартале 2022 года введем в эксплуатацию детский сад. В этом году создадим в кадетской школе №70 дополнительно 14 классов – это 350 мест для детей, проживающих непосредственно в микрорайоне, - сообщил Андрей Лузгин.

Пресс-служба администрации Пензы

В планах муниципалитета и проектирование третьего этапа реконструкции улицы Антонова на участке от торгового центра «Лента».

В ходе встречи горожане затронули проблему пробок на выезде из микрорайона.

«С открытием Бакунинского моста в этом году часть трафика уйдёт на Нейтральную, мы изменим светофорное регулирование на Измайлова, это также разгрузит улично-дорожную сеть», уточнил мэр. - Ситуация усугубляется тем, что далее транспортный поток упирается в улицу Кирова – исторический центр, где изменить конфигурацию дороги невозможно.

В связи с этим градоначальник акцентировал внимание на мерах по строительству развязок. В частности, речь шла о возможном возведении моста через Барковку в город Спутник с выходом на улицу 40 лет Октября. Реализация данного проекта позволила бы увести часть транспортного потока, минуя центр города, и без пересечения Измайловского моста.

Рассматривается возможность расширения Ахунского переезда, улиц Чаадаева и Нейтральной, чтобы разделить потоки.

Также глава администрации ответил на вопросы жителей о строительстве сетей ливневой канализации в районе улицы Антонова.

Новые очистные сооружения обеспечат очистку поверхностных сточных вод до показателей, соответствующих нормативным требованиям.

Проект прошел необходимые согласования в Федеральном агентстве по рыболовству (Средневолжское ТУ Росрыболовства), Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также получил положительное заключение Госэкспертизы.

В числе других жители микрорайона задали вопросы по поводу содержания зоны отдыха у водоема, работы общественного транспорта, ремонта дорог и благоустройства дворов.