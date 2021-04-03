С начала года в Мордовии произошли шесть аварий с участием пассажирского транспорта

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Как показывает практика, основными причинами аварий с участием пассажирского транспорта являются превышение скорости, выезд на «встречку», несоблюдение очередности при движении на перекрестках и технические неисправности самих автомобилей. Только за январь-март на территории республики было зафиксировано шесть таких ДТП, в которых шесть человек пострадали и один погиб.

1 апреля сотрудники Госавтоинспекции Мордовии провели мероприятие «Перевозчик», в раках которого состоялись проверки автобусов и их водителей. За один день правоохранители выявили 49 нарушений ПДД со стороны водителей пассажирского транспорта. В отношении пяти юридических лиц были составлены протоколы.