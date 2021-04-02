Пензенские школьники собрали портрет Александра Самокутяева из 500 кубиков Рубика

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С творческой молодежью, посетившей праздник, пообщался врио губернатора области Олег Мельниченко.

- Вы - талантливые люди. На таких и строится будущее, - отметил он.

Руководитель региона поздравил всех с наступающим праздником - Днем космонавтики - и напомнил, что наш регион имеет прямое отношение к покорению космоса.

ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области

10 лет назад пензенский космонавт Александр Самокутяев совершил свой первый полет. Полгода с орбиты Земли звучал его позывной - «Тарханы». Всего Герой России налетал более 330 суток и дважды выходил в открытый космос.

Космический корабль «Восток-1», на котором Юрий Гагарин совершил первый полет вокруг Земли, был запущен со стартового комплекса, изготовленного на заводе «Пензхиммаш». Сотрудники НИИ из Пензенской области не раз принимали участие в создании и испытаниях космических кораблей. А один из первых летчиков-космонавтов Виктор Пацаев и вовсе закончил Пензенский индустриальный институт в 1955 году.

Для гостей праздника в фойе библиотеки была организована выставка техники и оборудования, а также работ учащихся художественных школ. Одним из самых любопытных экспонатов, созданных руками пензенских школьников, стал портрет Александра Самокутяева, собранный из 500 кубиков Рубика.