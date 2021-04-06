Инициативы пензенцев получили поддержку от партии «Новые люди»

В Пензенской области в финал прошли 10 идей. (Фото предоставлено региональным отделением партии «Новые люди»)

Большие дела начинаются с малых. Чтобы привести в порядок один город, нужно начать со двора или улицы. Прежде, чем помочь всем безнадежно больным, необходимо поставить на ноги хотя бы одного из них. Но зачастую работа над мелкими инициативами, не получившими должного внимания и финансирования, вынуждена сворачиваться в ожидании лучших времен, которые могут и не настать.

С целью поддержания перспективных задумок партия «Новые люди» запустила федеральный проект «Марафон идей». Его суть проста – любой россиянин мог предложить свои инициативы по улучшению жизни своего города, области или страны, оставив заявку на сайте проекта с 12 февраля по 12 марта текущего года.

За этот месяц на конкурс поступило 15 327 заявок из 65 регионов. Свои идеи предложили люди от 18 до 75 лет. Разнообразие проектов поражает: тут вам и решение экологических проблем, и просвещение подрастающего поколения, и помощь бизнес-сообществу. Из их числа были отобраны самые перспективные. 15 марта стартовали конференции, в ходе которых представители партии «Новые люди», а также члены жюри – общественные деятели, блогеры и другие – в каждом регионе выбрали по два-три проекта для дальнейшей финансовой поддержки.

«Новые люди» намерены включить лучшие инициативы в свою программу. (Фото предоставлено региональным отделением партии «Новые люди»)

В Пензе подведение итогов состоялось 1 апреля, но, несмотря на то, что встреча проходила в День смеха, борьба разыгралась нешуточная. Жители нашей области прислали на конкурс 103 заявки, но в финал проекта прошли лишь 10 из них. В ходе конференции их авторы должны были в течение полутора минут подробно рассказать жюри о своей инициативе, о том, каких результатов планируется достичь и сколько им необходимо средств для воплощения задумки в жизнь, а после ответить на вопросы.

К удивлению жюри и зрителей, четыре из десяти инициатив, озвученных в ходе презентации, касались улучшения жизни одного конкретного микрорайона Пензы – Шуиста.

- Пенза в последние годы сильно преобразилась, но в порядок у нас приводят только центр города, - пожаловалась одна из участниц «Марафона идей» Полина Кузнецова, которая презентовала идею модернизации стадиона «Спартак» и дальнейшего его использования в качестве площадок для занятий хоккеем зимой и мини-футболом летом.

Другие жители микрорайона: Ксения Тюгаева, Захар Завьялов и Диана Балаева - рассказали об ужасном состоянии детской площадки на улице Клары Цеткин, а также снежных завалах и отсутствии урн, и предложили свои идеи по решению этих проблем.

Еще одним проектом, вызвавшим интерес жюри и продолжительную дискуссию, стал «Мусариум», предложенный Мариной Ферхмин. Автор инициативы – педагог, но в данный момент находится в декретном отпуске. Марина предложила идею организовать в нашем городе передвижную экологическую выставку, которая сможет приезжать в школы и учить детей бережному отношению к природе.

- Дети смогут увидеть, к чему приводит небрежно выброшенный фантик от конфеты, - отметила Марина Ферхмин. – И в следующий раз подумают, а стоит ли так делать?

Другие проекты, предложенные пензенцами, касались работы общественного транспорта и высокой стоимости проезда в нем, создания площадки для проведения лекториев и дискуссий и других тем. После презентации инициатив члены жюри удалились в комнату для совещаний, чтобы решить, между кем будет распределен призовой фонд в 300 тысяч рублей.

- Мы часто встречаем людей, которые бьют себя в грудь и говорят: мне бы денег, и я сверну горы. Но когда появляется реальная возможность выиграть средства на реализацию своих идей, желающих почему-то становится меньше. Сегодня мы заслушали идеи людей, которые готовы не только говорить, но и делать. И это достойно уважения, - отметил руководитель Пензенского регионального штаба партии «Новые люди» Алексей Блюдин.

По итогам партия «Новые люди» выделила 150 тысяч рублей на реализацию проекта «Мусариум». Остальные 150 тысяч пойдут на улучшение жизни в микрорайоне Шуист и будут распределены между авторами четырех инициатив. Авторы всех идей, попавших в финал, получили подарки.

После этого координатор региональных штабов партии «Новые люди» в Приволжском федеральном округе Мария Демина пообщалась с журналистами и рассказала, какая судьба ожидает те проекты, что не смогли получить средства на реализацию:

- В каждом регионе мы собираем большой пул идей, с которыми будем работать и дальше. Даже те инициативы, что не сумели попасть в финал, не останутся без нашего внимания. Мы постараемся помочь их доработать и реализовать.

Подведение итогов «Марафона идей» продолжится и дальше во всех регионах ПФО. В нашем регионе организаторы продолжат работу с активными гражданами. Лучшие инициативы пензенцев войдут в федеральный проект и станут частью программы партии «Новые люди».

СПРАВКА «КП»

Политическая партия «Новые люди» была образована в марте прошлого года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком.

В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах и намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.