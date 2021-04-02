Два человека получили травмы в ДТП в Мордовии

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Вчера в половине восьмого утра в 20 километре дороги Саранск-Ромоданово-Большое Игнатово произошло ДТП. 23-летний водитель на «Рено Логан» при повороте не уступил дорогу «ВАЗ-211240» и столкнулся с ним. В результате аварии отечественный автомобиль отлетел в сторону и врезался в стоящий «ВАЗ-21140».

22-летняя и 55-летний пассажиры, находившиеся во второй машине, были госпитализированы и после оказания медицинской помощи отпущены домов.

Водители всех транспортных средств в момент аварии были трезвыми.