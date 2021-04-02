Вакцинация от коронавируса в Пензенской области без предварительной регистрации

Пресс-служба министерства здравоохранения

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, жители региона в скором времени смогут записаться на вакцинацию через единый портал государственных услуг без предварительной регистрации.

Напомним, что запись на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции централизована и осуществляется только через Единый портал государственных услуг Российской Федерации.

Основное преимущество – это выбор времени и площадки для прохождения вакцинации, без учета прикрепления к медицинской организации.

После проведенной прививки пациент может вести «дневник самонаблюдения» и направлять параметры здоровья своему лечащему врачу.

Кроме того, появится возможность получения официального документа, сертификата о прохождении вакцинации.

В настоящее время прорабатывается вопрос о записи на вакцинацию через единый портал государственных услуг по телефону «горячей линии»: 8 800 2000 112. Звонок бесплатный.