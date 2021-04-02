Врио губернатора Пензенской области поздравил белорусских партнеров с Днем единения народов Беларуси и России

Пресс-служба правительства Пензенской области

На протяжении многих лет Республика Беларусь является одним из приоритетных партнеров Пензенской области практически по всем направлениям экономики и социальной сферы.

За последние пять лет товарооборот между Пензенской областью и регионами Республики Беларусь вырос в полтора раза.

Пензенские поисковые отряды совместно с белорусскими поисковиками, краеведами, специалистами Минобороны Республики Беларусь изучают судьбу 61-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Пензенской области, а затем передислоцирована на территорию Белоруссии для участия в боевых действиях Великой Отечественной войны. В результате исследований удалось восстановить фамилии бойцов и командиров 61-й стрелковой дивизии.

В феврале 2021 года в Пензенскую область была доставлена горсть земли из Брестской крепости. Реликвия хранится в школьном музее села Кижеватово Бессоновского района, где родился Герой Советского Союза, один из руководителей обороны Брестской крепости, начальник 9-й пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда Андрей Митрофанович Кижеватов.