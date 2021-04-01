Кинологи МВД Мордовии объявили конкурс на имя для одного из своих щенков

Сейчас в Центре кинологической службы МВД по Республике Мордовия воспитываются четыре щенка. К специальным тренировкам по поиску наркотиков или пропавших людей они приступят позже, когда им исполнится год.

Первой осваивать новые навыки предстоит немецкой овчарке Челли. Она самая старшая среди щенят – ей уже шесть месяцев. Совсем скоро Челли переведут в вольер с более взрослыми собратьями.

Пятимесячная овчарка Кантри получила свою кличку неспроста: кинологи давно заметили ее любовь к музыке. Стоит в Центре зазвучать какой-нибудь мелодии, как собака сразу поднимает уши и начинает внимательно слушать. Кантри и ее близкая подруга – овчарка Цунами – скорее всего, будут заниматься поиском людей.

Около месяца назад фокстерьер Бакара, живущая в Центре, родила чудесную малышку. Отец щенка тоже служит – только в региональном МЧС. Скорее всего, щенок будет обучаться поиску наркотиков. Но пока малышке нужно имя, и предложить его могут все желающие в социальной группе МВД по РМ в социальной сети «ВКонтакте». Победитель конкурса получит ценный приз от ведомства.