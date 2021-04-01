Жители Пензы старше 80 лет могут сделать прививку от коронавируса на дому

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Сегодня мобильная медицинская бригада поликлиники №2 посетила ветерана Великой Отечественной войны 97-летнего Степана Степановича Куликова. Прививку от коронавируса пенсионер решил сделать по совету участкового врача.

- Не хочу болеть, - отметил Степан Степанович.

Также медики посетили и 88-летнюю Алевтину Александровну Кузнецову.

Как пояснила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина, мобильные бригады выезжают на дом к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям города старше 80 лет, которые не могут самостоятельно прийти в пункт вакцинации. Пациенты сами определяют дату и время приезда врачей. Медики осматривают пациентов, измеряют им давление и сатурацию, уточняют наличие противопоказание и уже после делают прививку.