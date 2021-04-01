Артём Здунов рассказал о социально-экономической ситуации в Мордовии

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«Финансовое положение субъектов Федерации находится под нашим постоянным контролем, - отметил Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства, которое состоялось 31 марта. - За последнее время реализован целый ряд мер, чтобы поддержать регионы и оказать им необходимую помощь – выделено 280 млрд рублей прямых дотаций и еще 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов. Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. В этой связи хочу услышать от коллег, от губернаторов их анализ финансового состояния региона».

Объединенные предложения, касающиеся укрепления финансовой устойчивости регионов, представил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По данной теме слово было предоставлено и Врио Главы Мордовии Артёму Здунову.

«Совместно с федеральными органами власти нами предпринят ряд мер по стабилизации социально-экономической ситуации. Удалось увеличить доходы по итогам года на 4,1% - с 24 до 25,1 млрд. рублей. Проводится работа по сокращению рыночного долга и процентных платежей. Работаем со Сбербанком по рефинансированию всего объема коммерческого долга», - сказал Врио Главы Мордовии. При поддержке Минпромторга разработан план вывода из кризиса предприятий с тысячными коллективами. С Минэкономразвития завершаем формирование инвестиционной декларации республики». В своем выступлении Артём Здунов попросил поддержать республику в разработке совместно с Правительством РФ отдельной программы социально-экономического развития региона по примеру Кемеровской области.

Врио Главы Мордовии предложил рассмотреть возможность полного рефинансирования коммерческого долга республики за счет бюджетных кредитов. «При этом важно будет не допустить повторения проблемы. Поддерживаю идею установки жестких ограничений для заимствования для тех регионов, которые войдут в программу реструктуризации», – подытожил свое выступление Артём Здунов.

Президент страны руководителя региона поддержал: «В целом, конечно, я согласен с Вами, дорабатывать надо будет с минфином».

Владимир Путин дал поручение подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности регионов, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.